Yolande KAMDEM

Naturellement dynamique, autonome et bien sûr appliquée, j'accorde un intérêt particulier à tout ce qui relève de la Recherche et du Développement, en particulier aux essais cliniques et aux études post-marketing.

Actuellement en CDD (date de fin: Septembre 2015 au plus tôt), je souhaite continuer dans le privé: soit dans une Contract Research Organization (CRO), soit dans une industrie pharmaceutique ; tous deux international de préférence puisque la culture anglaise et allemande sont deux cultures que j'affectionne outre la mienne.



En terme d'occupation, je m'adonne très souvent à la danse et quelques fois à la natation. La lecture de revues scientifiques fait tout aussi partie de mes activités.



Mes compétences :

Data management, réglementation, ICH GCP, CTCAE, c

IWRS/IVRS, Oracle, iMedidata, RDC, eDX, Firecrest,

Anglais niveau C1 (TOEIC 895/990), Allemand niveau

Acquis en Audit, Permis B, maîtrise des packs Micr