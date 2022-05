Yolande KETCHANJI

Jeune camerounaise, enseignante de l'ENSET (Douala).

Diplômée en 2013 de 2IE de Ouagadougou d'un Master 2 spécialisé en Génie électrique et énergie renouvelables (option: Production et Distribution d'électricité). Formée en ELECTROTECHNIQUE, donc titulaire d'un DIPET 1 et d'un DIPET 2 (Diplôme de professeur de l'enseignement technique de grade 2). Actuellement étudiante en Doctorat dans le même domaine toujours à l'Unité de Formation Doctorale de l'université de Douala .

Recherche surtout un emploi dans le domaine de l'industrie niveau ingénieur/master en Électrotechnique, Informatique industrielle ou de production.

Recherche aussi des formations dans le domaine dans les pays développés voir des bourses pour poursuivre son troisième cycle (Cycle Doctorat).





