Yolande MISSERI

Expérimentée en management de l'innovation, management de projets et de la propriété intellectuelle, j'ai géré des équipes pluridisciplinaires (RA, QA, CMC, Immuno…) au sein de projets de développement de produits des phases pré-cliniques à cliniques pendant plus de 10 ans, dans le domaine des biotechnologies.



De la recherche de partenaires industriels et académiques jusqu'aux contrats, mes connaissances en sciences, en propriété intellectuelle et en affaires m'ont permis de construire et gérer ces interactions à l'échelle nationale et internationale. J'ai également veillé à l’adéquation entre la R&D, la propriété intellectuelle et la stratégie qui sont des éléments clés face à des investisseurs et face au marché.



Aujourd'hui, toujours passionnée d'innovation, je souhaite accompagner les entreprises de biotechnologie dans leur stratégie de développement de produits au sein de leurs projets.



Mes compétences :

Audit de protefeuilles de brevets

Business development

Veille scientifique

Levées de fonds

Gestion de contrats

Gestion de projet

Négociation de contrat

Communication interne et externe

Gestion d'équipes pluridisciplinaires

Gestion des sous-traitants

Leadership

Negociation de licences

Veille stratégique

Propriété intellectuelle

Développement preclinique

Industrie pharmaceutique