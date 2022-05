Yolande QUELHAS

Juriste et ancienne élève de l'IAE de Paris (DESS CAAE - MBA), j'ai débuté ma carrière professionnelle dans le domaine du droit spatial, d'abord au Centre national d'études spatiales (Cnes), puis, après un stage chez le courtier en assurances Marsh S.A., au Département espace et aéronautique du Ministère de la recherche.



Entrée en juillet 2001 à la Commission des opérations de bourse (COB), depuis rebaptisée Autorité des marchés financiers (AMF), j'ai acquis de solides connaissances juridiques et règlementaires dans le domaine de la gestion d'actifs.



Au sein du Service des prestataires et des produits d'épargne de l'AMF, j'ai en effet été, jusqu'en septembre 2007, notamment en charge de l'instruction des demandes d'autorisation de commercialisation en France d'OPCVM étrangers ainsi que de dossiers d'agrément et de transformation de d'OPCVM d'épargne salariale français (FCPE et SICAVAS).



Entre octobre 2007 et octobre 2013, j'ai occupé un poste de juriste conseil senior en droit des affaires au sein de la direction juridique et fiscale du GIE BNP Paribas Cardif. A ce titre, j'étais en charge de toutes questions ayant trait au droit financier (contrats, consultations juridiques, validation de documents légaux et commerciaux...) ainsi que des contrats corporate, notamment dans le domaine informatique.



Depuis novembre 2013, je suis juriste conseil senior au sein de BNP PARIBAS en charge du droit financier pour le Pôle Entreprises de Legal BDDF. À ce titre, je suis notamment en charge de la coordination juridique du programme MIF 2 pour BDDF.



Mes compétences :

Asset management

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit financier

Gestion d'actifs

AMF

Compliance

Droit

Déontologie

Assurance Vie