Yolande.ricart@centraliens.net



Délégué Général, ASSOCIATION DES CENTRALIENS



Expérience :

Directeur Général dans le secteur des services, BtoB et/ou BtoC, avec une dimension service client forte.

Double parcours professionnel :

- en finance (DAF, M&A)

- en management d'équipes opérationnelle (Mkt, commercial, achats...).

Compétitivité des organisations et développement d'activités.



Spécialités :

Percevoir, partager et mettre en place des schémas innovants et performants. Faire évoluer les organisations en conséquence.



Compétences - Atouts :

Vision globale et transversale de l'entreprise

Expérience de leadership - Capacité à fédérer

Expertise en négociation paritaire, institutionnelle, commerciale (France et International)

Expertise en transfert de savoir-faire intersectoriel

Expérience en retournement d'entreprise.



Mes compétences :

BtoB

BtoC

COMMERCE

Conduite du changement

Distribution

E commerce

Fidélisation

Formation

Loisirs

Motivation

Négociation

Pilotage

Retail