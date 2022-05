Yolande SIKALI

Je suis actuellement en poste de Chef de projet au sein de Saint-Gobain Recherche dans le groupe "Expertises Capteurs et Nouvelles Technologies". Dynamique, sérieuse et entreprenante, mon projet professionnel est de prendre en charge en autonomie des projets de Recherche et Développement scientifiques et techniques au sein d'une entreprise toujours à l'affût de nouvelles solutions technologiques.



Les expériences du monde industriel et de la recherche que m'ont apportées mes expériences professionnelles en tant qu'ingénieur de recherche, doctorante CIFRE et apprentie ingénieur, ainsi que les bases théoriques et expérimentales que j’ai pu acquérir en école d'ingénieur me permettront de mener à bien les différentes missions du poste qui me seront confiées. De plus, mon esprit d'initiative m'aidera à m’adapter et à m’intégrer rapidement afin de mettre efficacement en œuvre la conception des moyens expérimentaux et les technologies innovantes (contrôle non destructif, objets connectés, systèmes embarqués, simulations multiphysiques...).



Mes compétences :

Ingénierie

MATLAB

Gestion de projet

Objets connectés

Sciences des matériaux

Optique

systèmes embarqués

Mesures physiques

Systèmes industriels

Management d'équipe