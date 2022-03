Eric VIGNE

Ingénieur optique diplomé de l'Institut d'Optique (Supoptique), sur le marché du travail depuis presque 10 ans, j'ai eu la chance de développer une culture technique de la conception, de la fabrication et du contrôle de systèmes opto-mécaniques et optroniques.

En plus de cette affinité particulière avec le coeur optique de mon métier, avec bientôt 5 ans d'expérience en tant qu'ingénieur méthode, j'ai consolidé ma maitrise de la résolution des aléas, de l'amélioration continue, de l'implémentation de procédés innovants et de la gestion de dossiers industriels.

Evoluant au plus proche de la production, j'ai fait du Lean et du déploiement du Flux Continu Tiré Lissé mon nouveau cheval de bataille, venant articuler mes apports en interne comme chez nos sous traitants.



A une période charnière de ma carrière, j'envisage de relever de nouveaux défis pour donner encore davantage d'impact à mon travail que ce soit par le managment d'une équipe ou la gestion d'un lot industriel, toujours orienté vers la satisfaction de mes clients internes comme externes à l'entreprise.



Mes compétences :

Conception

Laser

Matlab

Optique

optronique

Physique

Zemax

Lean manufacturing

budgets

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel