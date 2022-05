Yolande SOLONAMBININA

Je suis technicienne accompagnatrice de l'Union Coopérative ROVA (Rononon'i Vankinankaratra ) depuis 2008.

L’Union des coopératives laitières ROVA, crée à l’initiative des éleveurs de la région Vakinankaratra en 1987, compte début 2012, 12 coopératives de base (environ 200 fermes membres) réparties dans les 06 Districts de la région : Antsirabe 1 et 2 A Antanifotsy, Faratsiho, Betafo, Mandoto

Rova est un acteur important du développement dans le Vankinakaratra

Les objectifs étaient les suivants :

 améliorer la production à l’échelle de la Région,

 maîtriser la filière en mettant en place un système intégré (de la production à la commercialisation)

 professionnaliser le métier de l’éleveur.

Rova intervient i) en appui aux éleveurs, via les conseils à la production (formation, conseils technico-économiques, appui en santé animale,…) ii) en appui aux coopératives pour renforcer leurs activités)

Rova se positionne également comme le principal interlocuteur des coopératives et des éleveurs, et leur apporte une assistance technique et financière pour la réalisation de leurs projets.

ROVA dispose également :

-Un département technique pour une mission d’appuyer le renforcement de la capacité des éleveurs et l’émergence des éleveurs professionnels.

Ce département est constitué par trois techniciens agricoles polyvalents très compétents spécialiste en vache laitière .

