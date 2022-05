Yolande TCHITCHI

J'ai 7 ans d'expériences dans le domaine bancaire canadien, secteurs particulier et entreprise. J'ai une bonne aisance relationnelle et je suis axée clients et résultats. Grâce à mes diverses expériences en gestion et conseils financiers, j'ai acquis une aisance dans les techniques de vente, dans la gestion des relations clients et la gestion du personnel. Ma formation académique en Management fait de moi un agent de changement dans les organisations. Je peux améliorer les structures organisationnelles, améliorer les processus organisationnels afin d'avoir une organisation efficace et efficiente