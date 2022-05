Yolène LOUISON

Mon rôle consiste à imaginer, concevoir ou améliorer un produit qui soit une réponse de haute valeur à un problème identifié, et à le faire évoluer en fonction des enjeux futurs, pour qu'il soit toujours utile et utilisable.

Je cherche à travailler sur des projets numériques et innovants ayant un impact sociétal, au sein de petites ou moyennes entreprises portées par des valeurs humaines.

J'aime aussi partager mon expérience sur la transformation agile d'une entreprise et la mise en place d'une organisation Produit.



Ouverte aux opportunités dans la région de Lyon ou région Sud Est.



Mes compétences :

Ergonomie

UX

Web

Veille technologique

Test utilisateur

Gestion de produit

Applications mobiles

Scrum

Entreprenariat

User eXperience

JIRA

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Kanban