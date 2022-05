Yolisa FOTSING

Monsieur, Madame,



Fotsing Yolisa née Njomatchoua; je suis arrivée en France en 2003. J'ai d'abord effectué un semestre à l'université d'Angers option mathématiques et informatique; au bout du premier semestre, je me suis ré-orientée en économie et gestion.

J'ai suivi ma 1ere année et ma 2eme année de licence; par la suite j'ai intégré l'ESGF où j'ai suivi un parcours en Gestion Financière Internationale. A l'issue de ma formation, j'ai été diplômée en 2011.



Mes compétences :

Word

Excel

Cognos

SAS Enterprise Guide

Access

Powerpoint