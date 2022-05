Yollande MBA

MBA MVOMO YOLLANDE jeune camerounaise titulaire d'un BTS en BANQUE a ESG et regulierement inscrire à IUC en licence en banque conseiller gestion clientele je suis tres dynamique motivée et passionné par le travail. J'ai le sens des responsabilités.Pour le moment je suis à la recherche d'emploi et tout recrutement me fera plaisir et je suis tres disponible à tous types offres emploi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage

Internet

Techniques Comptables

Saisie des comptes

Dresser un bilan comptable

Conseiller clientèle

Opération de caisse et du guichet