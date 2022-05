Je suis tout d'abord étudiante,ensuite je gère une épicerie et je m’intéresse à la recherche afin d'améliorer la gestion des entreprises camerounaises pour qu'elles soient plus productives pouvant ainsi rehausser notre économie.

sur le plan social,je m’intéresse plus à l'agent féminin parce que la plupart est immature intellectuellement d'une personne vulnérable.



Mes compétences :

Formation

Maîtrise word

Médecine

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

PNL

Vente