Je suis un étudiants en deuxième année BTS en électrotechnique. travailleur et très dynamique ayant un sens de responsabilité hors du commun très poser apte dans mon domaine et dans bien d'autre domaine déjà travailler avec une entreprise de la place qui a connue une crise financier et a ferme qui reconnais bien mes compétences dans les monde du travail





Mes compétences :

Electrotechnique

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Global Positioning System

Supply Chain Management

Gestion de projet