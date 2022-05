Yona AELTERMAN

Etudiante à Bem (Bordeaux Ecole de Management, groupe Kedge BS) en Master 2, je m'oriente vers une carrière commerciale dans le secteur du vin.

Mes parents étant de Bourgogne, j'ai été "éduquée" aux bons vins. J'ai ensuite fait mes études à Bordeaux, où j'ai appris à connaître une région tout autre mais avec des appellations que j'ai beaucoup appréciées! Je me suis donc intéressée de plus en plus au secteur passionnant du vin, et j'ai vu de plus près le côté business du vin en partie grâce à des cours à Bem avec des professeurs spécialisés, et surtout lors de mon CDD à Saint-Emilion dans le fameux "garage" de Jean-Luc Thunevin, où j'ai pris mes responsabilités très à cœur !

Mon intérêt pour ce secteur rejoint mon intérêt pour la vente, la négociation et tout le cycle commercial. En effet, j'aime le contact humain et les challenges. Je vous laisse parcourir mon profil pour découvrir ce qui fait de moi une bonne commerciale !

Si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous en dire plus et de vous connaître.



Mes compétences :

Organisation

Oenologie

Fidélisation client

Dégustation

Prospection commerciale

Démarchage

Closing

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Communication interne

Techniques de vente

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Logiciel CRM

Pack office