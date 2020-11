* Traiteur Spécialités Mauriciennes



"L'île Maurice à vos Papilles..."



- Plats à emporter

- Traiteurs sur Commandes

Particuliers et Entreprises

- Événementiels, Animations, Anniversaire...



Le concept, par sa particularité, plaît à la clientèle : un menu différent chaque semaine.



Des produits frais, une cuisine fait maison :

- Samoussa

- Katless

- Gâteau Piments

- Achard....



- Rougaille fruit de mer

- Briani de Poulet

- Cary Massala

- Cary Tandoory.....



- Dessert des îles...



Vous souhaitez apporter un peu d'exotisme à votre quotidien, changer de style culinaire, surprendre vos invités...

Venez profiter d'une dégustation tous les samedis à

"la Ferme du Sart"

ou

Le dimanche au marché "Place du concert" à Lille



Tarif à partir de 5€

et sur devis



Tél : 06 18 17 18 68

Yona

Lille





A la recherche de partenariats pour développer ma nouvel activité, n'hésitez pas à me contacter