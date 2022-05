Yonel POLYDORE

Engagé volontaire de septembre 2007 à juin 2018 au sein de l'Armée de Terre française.



Au-delà des compétences spécifiques d'une carrière militaire j'ai pu développer :



➢ Un fort sens de l'adaptation : dû à la variété des théâtres extérieurs et missions intérieures

➢ Le sens de la responsabilité : je suis arrivé très vite au poste de chef d'équipe (de 3 personnes) pour évoluer ensuite en tant que chef de groupe (de 9 à 15 personnes).

➢ Un sens de l'organisation : à plusieurs reprises j'étais responsable du choix d'itinéraire, du suivi des entretiens des véhicules, de la gestion des stocks (vivres, matériels, munitions), du suivi de carrière de mes subordonnés, de la formation des jeunes engagés, de l'organisation d'évènements de cohésion.

➢ Une bonne gestion du stress



Durant mes 11 années de carrière le management a pris une part importante dans mon évolution.



J’ai cherché à étoffer mes compétences avec une formation de responsable de petite et moyenne structure où j’ai développé les compétences suivantes :



Animer une équipe

➢ Encadrer une équipe ou groupe (≈ 15 pers.)

➢ Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité

➢ Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines

➢ Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines



Gérer les ressources financières

➢ Contrôler l’activité comptable

➢ Analyser les coûts de revient

➢ Assurer la gestion financière

Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou de services

➢ Mettre en œuvre le plan marketing

➢ Mettre en œuvre l’action commerciale

➢ Assurer la gestion de la production de bien et/ou de services

➢ Gérer la qualité



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Word