Yong-Lang TESSIER

Actuellement Chef de Projet Leader au sein d'AXA France Services, je suis en charge de mener à bien en mode agile un projet de mise en place d'un progiciel de gestion de contrats Santé/Prévoyance, destinés aux entreprises.

Ce projet s'inscrit dans un grand programme de transformation SI d'AXA France pour le compte des collectives.





Mes domaines de compétences :

- Type d'intervention

= > Pilotage de projets

= > MOA, de l'étude de besoin à la mise en place de tableau de bord en passant par la qualification

= > Gestion de ressources



- Domaine fonctionnel :

= > Gestion de risques

= > Assurance IARD

= > Assurance Vie (Epargne), et Santé

= > Assistance Auto, service à la personne

= > Collectives Santé / Prévoyance



- Domaine technique :

= > Très bonne maîtrise des outils Microsoft, dont MS Project et Access

= > Bonne maîtrise des outils de requêtage et reporting (BO, Hypérion)



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Chef de projet

MOA

Santé

Assurance

Assurance IARD