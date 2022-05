Yoni ATTALI

Je suis actuellement un collaborateur actif au sein du réseau SAD’S group dans lequel j’assume avec plaisir les missions qui me sont confiées. La diversité des activités des 22 sociétés du groupe, à savoir l’intérim, le placement, la formation, le conseil et le bâtiment, permet une polyvalence dans mes fonctions et m’apporte une complémentarité métier. La croissance du groupe assure l’innovation, le challenge et la performance à l’appui de mes propres objectifs.



Mes compétences :

Automobile

BTP

CACES

Contrat de travail

Gros oeuvre

Industrie automobile

Médical

Optimisation

Recrutement

Second oeuvre

Sécurité

Travail temporaire

Travaux en Hauteur

travaux publics