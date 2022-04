Jessy ATTALI

Parce que la réussite d’une entreprise passe avant tout par sa capacité à optimiser l’utilisation de ses données, JDL vous accompagne sur l’intégralité de la chaîne de valeur qui permet de créer, de stocker, de partager en interne et d'échanger en externe, vos données, en toute sécurité et confidentialité.

Notre ambition c est de ne faire rien que ça mais en même temps tout ça .....



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Analyser écouter réfléchir agir

Nouvelles technologies

Techniques de vente

Autonomie