Rémi EL BANDRAWY

Fondateur de la Société HIGH COM



Distributeur Bouygues Télécom en métropole, et opérateur télécom marque blanche sur lîle de la Réunion .



High Com est également associé et partenaire du mouvement Time for The Planet.



Nos experts Télécom et Informatique ont pour mission d'accompagner les TPME dans leur transition vers le passage au tout numérique (fin du RTC, passage à la Voip, accès au THD, sécurité de vos données et Cloud).



HighCom propose une large gamme de produits et services opérateurs et vous accompagne également dans l'intégration et le changement de vos équipements :



- Téléphoniques (IPBX, Centrex, Cloud Télécom, postes fixes et sans fil, bornes wifi)



- Informatique (serveurs, O365, maintenance informatique, firewall, hébergement)



Pour plus de renseignements : contact@high-com.fr



Site web

http://high-com.fr/

Téléphone

0428702610