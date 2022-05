Raphaël SCHMITT

Après un Bac L et une formation en Psychologie à la faculté de Strasbourg (Master 1), j'ai toujours voulu évoluer de façon autonome dans un secteur qui permette le contact humain.

De nature compétitrice, le commerce, que je pratique depuis mes plus jeunes années (vendeur sur les marché pendant mon lycée ), s'est imposé comme une évidence.

N'ayant pas de formation à proprement parlé dans le commerce, j'ai donc du démontrer toutes mes qualités d'autodidacte par mes expériences professionnelles.

Après avoir navigué des centres d'appels au commercial terrain en passant par le porte à porte, j'ai su développer ma propre approche commercial, source de réussite.

Expert dans le domaine de la prospection téléphonique et physique, j'ai intégré le groupe JDL et leur ai offert un service de production de leads et d'affaires de haute qualité.



Enfin, je suis en permanence en recherche d'opportunités sérieuses dans le domaine du commerce et de la prospection. Si vous êtes en recherche d'un collaborateur expert en prospection, téléprospection et commerce, n'hésitez pas à me contacter par mail.



Description du poste actuel :



Création du service téléprospection JDL SFR Business team,1er distributeur SFR BT Indépendant, partenaire gold Microsoft, partenaire Cisco...

Mise en place d un argumentaire de prospection polyvalent et innovant, création de scripts d appel SFR BT.

Mon service est l alternative la plus complète possible entre les leads Alpha (quantitatif sans qualité )et les apporteurs d affaires (qualitatif mais moins rémunérateur).

Obtention d un fort ratio de leads qualifiés nécessaires à la conquête commerciale de la société.

Les leads se doivent d être qualifiés ( perimètre, date contact, etc...), enrichis par la récupération des documents nécessaires aux Propals et suivis du R1 au Closing.

Formation de téléprospecteurs et ingénieurs commerciaux JDL à mes techniques de prospection téléphonique.

Direction et management de téléprospecteurs.

Respect des objectifs productifs , qualitatifs et commerciaux du service téléprospection JDL .

Conquête de prospect et de nouveaux marchés, ciblé particuliérement sur les PME/TPE, mais incluant aussi GE et GC.

Augmentation du CA.







Mes compétences :

Recrutement commercial

Négociation commerciale

Vente à domicile

Management d'équipe

VENTE B to B

Psychologie sociale et clinique

Prospection téléphonique

Formateur commercial

Vente en ligne

Prospection terrain

Indépendant