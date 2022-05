Yoni AZIZA

Depuis Juil 2006

BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY – Paris. Conseil & Trading(CDI) Réception, négociation et gestion des ordres de bourse (Actions -Monep- Futures).

Contrôle des couvertures, du risque et des positions ouvertes.

Conseils en investissement auprès de la clientèle privée.



2006

PRO CAPITAL – Paris. Broker Junior. CDD (2 mois)

Négociation et gestion des ordres téléphonés par une clientèle institutionnelle.

Information et traitements des réclamations clients.

Contrôle des mails d’alerte et des process de la chaîne de routage.



2005 - 2006

B*CAPITAL (société de bourse de BNP-PARIBAS) – Paris. Conseil & Trading.CDD (6mois)

Prise en charge d’une clientèle intervenant sur le MONEP.

Informations et recommandations de placements sur les marchés financiers.

Suivi des positions de la trésorerie et affectation des flux.



2005

B*CAPITAL – Marseille. Assistant gérant de portefeuille.

Stage (5 mois)

Réception, négociation et gestion des ordres de bourse (actions et dérivés).

Contrôle des couvertures, du risque, des positions ouvertes et back-office.

Participation aux décisions de gestion.

Orientation et conseils en investissement auprès de la clientèle privée.

Analyse chartiste.



2004 Banque Populaire Provençale et Corse – Marseille. Assistant gérant de portefeuille. Stage (4 mois)

Application des différentes notions de finance de marché.

Suivi et reporting des fonds en collaboration avec les gérants.

Répartition et affectation des ordres blocs.



Mes compétences :

Banque