Yoni BENZEKRI

Bonjour,



Diplômé d'un Master de Finance option de Gestion de projet obtenu à l'Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise,je suis actuellement à la recherche d'un emploi en contrôle de gestion.



Je pense avoir développé, au cours de mes différentes expériences professionnelles, des qualités d'analyse et de synthèse qui seront des atouts précieux pour être rapidement opérationnel. Mes différentes missions et mes expériences au sein du groupe Crédit du Nord, de Philips et des Amis de l'atelier m'ont permis d'appréhender les bénéfices du travail en équipe. En effet, au cours de ces expériences j'ai pu travailler en étroite collaboration avec le directeur de groupe Ile de France Sud (responsable d'une dizaine d'agence bancaire), le responsable financier d'une usine, ce qui a mis en évidence mon intérêt certain pour le contrôle d'activité, le suivi de projet et la réduction des couts. L'ensemble des missions m'ont permis de mettre en œuvre les outils du contrôle de gestion opérationnel, à savoir : la gestion des priorités, des risques et des performances, le contrôle des couts, la rigueur et la prise d'initiative. J'ai pu voir plusieurs secteurs du contrôle de gestion (commercial, industriel et social) et je pense que mes qualités d'analyse, de rigueur et de prise de décision, peuvent me permettre de répondre, de manière opérationnelle, à toutes sortes de problématiques financières avec l'aide d'une équipe forte et dynamique. Cette perspective a suscité, en moi, un fort enthousiasme pour rejoindre votre société.



Par ailleurs, mon semestre d'études réalisé en Hongrie m'a permis de développer une faculté d'adaptation et une sensibilité aux problématiques internationales aujourd'hui de plus en plus indispensable.



Mes compétences :

Déterminé

dynamique

Flexible

Organisé

Pédagogue

RIGOUREUX