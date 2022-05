Je me définis comme une personne aimant entreprendre et surtout anticiper pour justement mieux entreprendre. Je me remets en question régulièrement afin de définir mes propres axes de progrès. Je sais transmettre mon savoir-être et mon savoir-faire à mon équipe. Je suis à l'écoute et disponible.



Mes compétences :

Pilotage commercial

Animation d'équipe

Reporting

Conduite de réunion