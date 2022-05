Yoni FITOUSSI

Domaines de compétences

- Etude et expression des besoins métiers, opportunités et consolidation

- Accompagnement client dans la définition et la mise en œuvre de stratégies métiers et SI

- Audits, études fonctionnelles et techniques, analyse des risques, conduite du changement

- Rédaction de cahiers des charges, de dossiers de spécifications et d’appels d’offres

- Modélisation et conception de systèmes d'information et d’applications mobiles (Java, J2EE, J2ME, IOS)

- Mise en oeuvre de système de Master Data Management. Expertise sur la solution Orchestra Networks EBX

- Pilotage de projets





Compétences fonctionnelles

- Télécoms : domaines de la validation, collecte, valorisation, tarification, advertising

- Distribution du courrier et des messages publicitaires dans les boîtes à lettres

- Contrôle de gestion, élaboration et suivi budgétaire, reporting opérationnel et stratégique





Compétences informatiques

- Langages : Java, C, C++, Objective-C, PL/SQL, HTML/XML, Shell Unix, JavaScript

- Méthodes : UML, ITIL, Scrum

- Bureautique : Outils MS Office, Star Office

- Outils : Orchestra Networks EBX, Board MIT, Business Objects, SGBD et ETL Oracle, Mercury Load Runner et Test Director



Mes compétences :

JavaScript

Java EE

Gestion de projet

SQL

JQuery

Oracle