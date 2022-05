Yoni GOLDBERG

Etudiant en 5eme année a EPITECH



Compétences :



Langage

Projets

Bon niveau en C :

- Recode partielle de la lib C

- librairies: SDL et openGL



Bon niveau en C++ :

- Machine virtuelle

- Jeux (Snake, Bomberman)

- Divers projets de statistiques

- librairie: Qt



C# .net (wpf Mvvm ...)



php JS html / css

développement d'un back office , et de webservices



Bonne connaissance en Shell :

- Divers scripts



Autres compétences :

- Environnements : Windows et Linux

- Logiciel Subversion (SVN)



Mes compétences :

C

JavaScript

PHP 5

C#

JQuery

Microsoft .NET

C++