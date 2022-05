À six ans, déjà, il avait une idée fixe. Sauter en parachute du haut d’un canapé avec des sacs en plastique. Une obsession qui a valu à Yoni Roch quelques bosses mais qui n’a pas entamé son goût du risque. Aujourd’hui calculé.



Quand on est petit, on n’a peur de rien, affirme avec un sourire Yoni Roch. D’ailleurs, les rares cicatrices qu’il a derrière le crâne lui viennent de cette même époque où il était un peu casse-cou.



Son entraîneur de toujours est Henri William à Colombes. Yoni Roch à créer sa propre technique de cascade pour intégrer le milieu, il a réussi par son originalité, sa personnalité et son enthousiasme à réaliser tous types de cascades les plus spectaculaires.



Chez cet homme-là, il y a du Peter Pan : culminant à 1,60 m, râblé et aussi bondissant qu’une balle en caoutchouc, Yoni Roch fait penser à ces personnages de jeux vidéo, experts en Kung Fu et pirouettes de toutes sortes. Yoni Roch, un « petit » qui est déjà un grand des Arts-Martiaux.



Comédien issue du théâtre et de l’Actor Studio, il laisse libre cours à son imagination et cultive sur les plateaux de tournage son amour du risque. Du « haut » de ses 30 ans, il reste fidèle à ses objectifs d’enfant : jouer la comédie et ne pas se faire doubler dans les rôles physiques. De fait, le sport, fusse-t-il de compétition, ne devient qu’un moyen de parvenir à ses fins. Il a les pieds sur terre et sait où il va : direction les plateaux de télévisions et de cinéma.



Devenu professionnel, il est coordinateur de cascades pour le cinéma avec son équipe de cascadeur.



En 1997, il devient Champion du Monde de Kung Fu Wushu technique avec Cyril Raffaelli en Argentine. En 1999, ils se « coach » mutuellement cette fois-ci en combat au championnat du monde en Hongrie et mettent tous deux à leur carrière de compétiteurs. En 2000, il rencontre Jackie Chan, à Kowloon à Hong Kong dans ses studios. Il est alors repéré par le milieu télévisuel, c’est Denis Vincenti le premier qui va le repérer c’est le début d’une grande complicité puisque ce dernier restera fidèle pour ce genre de projet. Il travaillera en tant Auteur et Acteur Cascadeur pour des séries de caméras cachées dans la rue mêlant cascade burlesque et comédie, dont une émission quotidienne sur France 2 « Qu’est ce qui se passe quand ? » où Yoni fera une apparition sur le plateau et effectuera une caméra cachée à chaque fois. Cette fois-ci c’est Michael Youn qui lors d’une rencontre sur le même film « Philosophale » lui proposera de venir participer plusieurs fois sur son émission de télévision le Morning Live dont une apparition très remarqué sur la dernière où Yoni dévalera sans protection le grand escalier de M6 ! En 2008, il effectue la tournée : « Hello & Goodbye » où il s'occupe de coordonner toutes les cascades.



Il est le père d'un petit garçon : Tim.