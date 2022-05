Yony ROCHEFORT

Spécialiste en prévisions et en planification des effectifs, j'ai développé au cours des dernières années une expertise en gestion des activités de service à la clientèle ainsi qu'en implantation et en amélioration continue des processus.

J'interviens actuellement sur la mise en place et le suivi d'indicateurs de performances pertinents permettant d'analyser rapidement les situations opérationnelles pour y apporter les plans d'actions appropriés.

Je me suis spécialisé dans l'analyse et la recherche de leviers d'amélioration de la performance des activités avec une optimisation du rendement économique sans dénaturer la qualité et en considérant toujours le facteur humain du métier et des ressources qui la composent.

J'ai un rôle transverse entre le développement, le déploiement et l'utilisation d'outils spécifiques afin de répondre aux besoins.

J'ai une connaissance en différents langages de base de données, ce qui me permet d'être au cœur du développement du projet principal d'entreprise.



Program manager WFM | Forecast & Scheduling

CRM and Data Analytics

Quality and Performance



Mes compétences :

SQL

PGSQL

TOTALVIEW

TIMESQUARE

Business object

KIAMO

Statistiques

Performance

Planification

Avaya

Cms

Datamining

Modélisation