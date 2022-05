Yoni SELLAM

TPTK est une marque de T-Shirts 100% Poker, mixte et décalée.

TPTK s’amuse à détourner l’ensemble de ces codes du Poker et joue la carte de l’autodérision, jusqu’à la parodie.



La marque TPTK est donc née de l'envie d’offrir à la communauté des joueurs de Poker, hommes et femmes, une collection de T-Shirts originaux et décalés dans laquelle ils pourraient se reconnaître.



Mes compétences :

Business development

Communication

Création

Développement commercial

Luxe

Management

Marketing

Mode

Textile