Yoni SILVÉRA

- Je suis actuellement en poste en tant que Biostatisticien au sein de la CRO 4Clinics (depuis janvier 2014).

Je travaille sur des projets de phase 3 pour le Laboratoire GSK. J'ai également travaillé sur des projets pour les Laboratoires Sanofi et Janssen&Janssen.



- J'ai travaillé en tant que Biostatisticien dans l'unité 943 de Dominique Costagliola au sein de la Pitié Salpêtrière (février 2013 - décembre 2013). Durant ces 11 mois, j'ai réalisé du data-management et des analyses statistiques sur des études cliniques de phases 2 et 3 concernant le traitement des pathologies associées au VIH.



- Je suis titulaire d'un DUT "Statistique et Traitements Informatiques des Données" à l'IUT René Descartes Paris 5, d'une Licence 3ème année en "Mathématique, Informatique et Applications" à l'Université Paris 10, d'un Master 1 ère année en "Méthodes en Santé Publique" et d'un Master 2ème année en "Méthodologie et Statistique appliquée à la Recherche Biomédicale" à L'Université Paris 11 (Master 2 obtenu avec Mention Bien).



- J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein du département des "Données d'Acceptabilité" des Laboratoires Servier. J'ai également effectué des stages au sein du service de Pédopsychiatrie du Pr.Golse de L'Hôpital Necker des enfants malades.



Mes compétences :



- Maîtrise des techniques statistiques appliquées à la recherche clinique et à l'épidémiologie.

- Maîtrise de la programmation CDISC SDTM / ADAM.

- Compétences en informatique (Excel, Word, PowerPoint, Access).

- Maîtrise des logiciels de programmation SAS (langage Macro) et R.

- Maitrise du logiciel Capture System.



- Niveau intermédiaire en anglais (écrit et oral).



