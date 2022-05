Yonna GERAN

Je suis actuellement à la recherche d'un CDD/CDI en tant que technicien informatique systèmes et réseaux ou administrateur reseaux.



Mes diverses expériences dans ce domaine m'ont permis de développer un sens du relationnel, de l'organisation et des capacités d’adaptation qui seront certainement indispensables à ce poste.

J’ai également dû faire preuve de dynamisme pour occuper certaines de ces fonctions parallèlement à mes études.



Sérieux, autodidacte et aimant l’esprit d’équipe, je souhaite participer au développement et à la réussite d'une enseigne. Je pense avoir les qualités requises pour pouvoir effectuer cette fonction.



Par avance, je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma presentation et reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Gestion de projet

Support client

Réseau

Programmation