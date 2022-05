Yonnel ZANINI

Bonjour, Je suis DG, DAF, business developer et directeur des opérations avec 25 années d’expérience dans des petites et grandes structures, ouvertes sur l’international dans les secteurs du transport et sécurité (ICTS), de la finance (ABN Amro, ING) et de l’informatique (IBM). Mobile, Je parle couramment 5 langues ce qui m’a permis de diriger des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles. Ainsi, je connais le monde de l’entreprise sous plusieurs facettes et je sais manager les équipes pour en améliorer la performance même dans des secteurs archi réglementés à forte sensibilité sociale comme la sureté aéroportuaire. Mes contributions professionnelles ont toujours apporté une amélioration de la performance dans des contextes difficiles. Ces succès s’appuient sur des compétences éprouvées de management, d’entreprenariat, de direction d’équipe, de vision, créativité et rigueur. Je peux apporter à votre structure cette énergie, cette facilité d’adaptation et cette expertise qui vous permettront de franchir d’autres jalons de croissance.

Mon ambition est de devenir DG ou DAF dans une entreprise dynamique, internationale, de préférence dans le secteur des services dans laquelle je pourrai partager mon enthousiasme et mon gout de la performance. Un profil plus élaboré est également visible sur ce site: https://www.linkedin.com/feed/ . A bientôt.



Mes compétences :

Reporting financier

Conseil en management

Gestion financière et comptable

Relation fournisseurs

Recouvrement de créances

Déclaration Fiscale

Informatique

Management opérationnel

Direction de projet

Direction financière

Management

Gestion de trésorerie

Contrôle financier

Recherche de financement

Finance d'entreprise

Gestion financière

Stratégie

Finance

Analyse financière

Rigueur

Flexibilité

Adaptabilité

Anticipation

Mobilité

Team building

Mobilité internationale

BFR

Gestion d'équipe

Conduite du changement

Leadership