Valérie STEINER

J’ai travaillé 15 ans en entreprise, comme consultante en management chez Arthur Andersen, puis comme responsable de projet dans une grande banque française et enfin comme chargée de clientèle dans une agence de design et packaging.



Cette expérience variée, aussi bien en termes de fonctions que d’environnement, m’a permis d’avoir une vision assez large du monde de l’entreprise, de ses enjeux et de ses modes de fonctionnement.



Après 2 ans d’expatriation, j’ai souhaité me consacrer à ce qui m’a toujours intéressée : les relations humaines.



Je me suis formée au coaching, d’abord à l’Ifod auprès d’Olivier Devillard puis à l’Université de Paris VIII auprès de Pierre Blanc-Sahnoun notamment (DESU Coaching et Ressources Humaines).



Je me suis initiée à différentes méthodologies (Analyse Transactionnelle, Dialogue Intérieur), et ai choisi d’approfondir ma connaissance de l’Approche Narrative (fondée par Michael White) et du MBTI avancé (certification Golden) .



Depuis maintenant 14 ans, je pratique l’accompagnement sous différentes formes : coaching individuel sur des problématiques professionnelles (transition professionnelle, prise de nouvelles fonctions, développement de performances, légitimité managériale...), coaching collectif et d'organisations.





J'ai complété cette approche des ressources humaines par une formation à la Médiation et suis désormais Médiateur agrée au Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), émanation de la CCI de Paris.



Depuis Septembre 2015 , je suis également Professeur Associé à Chimie Paris Tech (ENSCP). Responsable de la cellule "Projet Professionnel", j'accompagne les étudiants dans leur insertion professionnelle.



