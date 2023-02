Veronique KHAYAT-GUENOUN

Consultante et coach, j'interviens auprès des entreprises et des individus :

Accompagnement, développement des compétences et du potentiel humain.



Mes domaines d'expertise :



Le conseil aux entreprises dans le domaine des ressources humaines :



• Recrutement - Approche directe - Chasse

• Gestion des compétences

• Communication interne



La formation :



• L'ingénierie de formation

• L'ingénierie pédagogique

• L'animation de formation et de séminaires

• L'enseignement et l'accompagnement dans l'apprentissage



La transition professionnelle :



• Les bilans de compétences

• Les bilans d'évolution professionnelle

• Les bilans d’orientation



Le coaching :



• de dirigeants

• de créateurs d'entreprises

• d’équipes



La sensibilisation au handicap



Dirigeante d'une association, Thémis Handicap, j'accompagne également entreprises et individus sur les problématiques liées à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.





