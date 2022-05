Yonni DERY

SIDEXIA lance une campagne de Recrutement d’ingénieurs IT au Maroc



Nous sommes une société d’experts spécialisée dans le Digital.

Présents dans plusieurs secteurs d’activité, nous intervenons chez nos clients autour de 3 grands pôles :

- Ingénierie applicative,

- Infrastructure,

- Gestion de projets.



Pour renforcer nos équipes, nous recrutons aujourd'hui au Maroc, Casablanca, du 08 au 11 aout 2016 (3 à 8 postes à pourvoir).

Nous recherchons principalement des ingénieurs développeur Java AngularJs, Java J2EE Web, IOS Android, et PHP 5 POO avec Symfony ou DRUPAL.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : recrutement@sidexia.com.

Ou directement sur notre site internet.



Nous reviendrons directement vers vous afin de fixer un RDV sur place.



