Jean-François MAGNE

Mes compétences



Commerciale : prospection, ouverture de comptes, détection de nouveaux deals, négociation de contrats cadres, interlocuteur unique client grand compte, propositions d’offres innovantes, réponses aux appels d’offre, soutenances clients, négociation de contrats de prestation, valorisation de contrats cadre, responsabilité technique, commerciale et financière des projets, fidélisation des clients



RH : Sourcing, entretiens de recrutements, entretiens annuels d’évaluation, gestion de carrière, rôle de responsable handicap



Managériale : Management des consultants (jusqu'à 29), préparation aux soutenances clients, coaching motivation, développement de la culture de l’entreprise, suivis des consultants en mission



Marketing : Site web, plaquette, carte de visite, logo, relation presse, collaboration avec les services communication de clients grand compte, Interviews presse et TV, communiqué de presse



Juridique : Rédaction de contrats (régie, forfait, maintenance, contrats de travail), validation juridique de concept et offres commerciales innovantes. Gestion de litiges en collaboration avec le service juridique, création d’entreprises (HANDLE IT sarl et Ethik sarl)



