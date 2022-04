Jean-François MAGNE

Après une première expérience de deux ans dans la grande distribution et une année dans la vente de produits de la mer, j'ai rejoint la société RESIP en septembre 1996 pour démarrer la commercialisation de la BCB auprès des médecins libéraux.

Je suis resté 14 ans chez RESIP afin d'assurer la diffusion de la 1ère base de données sur les médicaments agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS) auprès des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, établissements de santé et auxiliaires médicaux).

Depuis le 1er avril 2011, j'ai pris le poste de Directeur Commercial de la société Cegedim Logiciels Médicaux qui informatise près de 23 000 médecins en France.