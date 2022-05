Yoo ROBERT

Http://www.isolation-stopobruit.com - Fléau de la vie moderne, le bruit est aujourd’hui la cause de stress surtout en milieu urbain. Tout à fait normal que beaucoup cherchent à s’isoler du bruit par divers moyens. En choisissant une isolation acoustique, vous avez la possibilité de limiter ou même supprimer la transmission sonore d’une pièce à l’autre. Commercialisant la gamme CROXON, Stopobruit c’est des systèmes d’isolation acoustique plafond performants pour la réalisation de cloisons et planchers flottants. En fonction de l’architecture de votre logement et si vous êtes soumis à un niveau sonore élevé, demandez conseils auprès d’ un véritable expert pour trouver la meilleure solution répondant au mieux à vos besoins.



Mes compétences :

Isolation phonique plafond

Isolant phonique