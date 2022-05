Toujours connecté au Web, je travaille dans les nouvelles technologies depuis plus de 14 ans.

Actuellement chef de projet SI à Capgemini, je participe à l'élaboration de la proposition (estimation des charges, chiffrage, staffing, risques, planning...), présente notre offre au client, pilote le projet (staffing, planification des tâches et des réunions, suivi de l'avancement, reporting client Conso/RAF/Reestimé...) et assure le contrôle financier. Convaincu par la méthodologie Agile, j'utilise au maximum l'implémentation SCRUM comme méthodologiie projet ou au moins une approche itérative.

Je participe également à l'élaboration des schémas d'architecture en fonction des projets (socle technique, dossier d'architecture, manuel d'installation et d'exploitation, guide de développement...).

Ma double casquette d'Architecte Solutions Senior et Engagement Manager Certifié me permet de rédiger des propositions en adéquation avec les besoins du client tout en m'assurant la réalisation technique du projet avec des risques réduits.

A terme, mon souhait est d'évoluer vers un poste de Directeur de projets avec un fort background technique



Mes compétences :

CentOS

JCMS

AMOA

Joomla!

Magento

JAHIA

UML

PHP

Java EE

Java

ESIGate

Scrum master

Méthode agile

Web

Management

CSS

JQuery

HTML

Java Platform

Jenkins

DAT

SFD

Suze

SmartEA

Obeo Designer

Debian

MySQL

Tomcat

Apache

Linux scripting

Engagement Manager