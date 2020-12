Yoran GROSCASSAND

A l'écoute de nouvelles opportunités en Ile-de-France, Charente-Maritime (La Rochelle) ou Gironde (Bordeaux).



Disposant d'une expertise web transverse, je suis notamment capable de :



+ créer, administrer et animer des sites web / tablette / mobile, ou un portail TV

+ mettre en place le marquage, analyser des parcours et proposer des tableaux de bord

+ optimiser le référencement (SEO)

+ paramétrer des campagnes d'A/B Testing

+ mettre en place des enquêtes / sondages / newsletters / e-mails marketing / jeux-concours

+ proposer des améliorations ergonomiques

+ concevoir des logos, visuels, animations, habillages

+ utiliser de nombreux outils CMS (Magento, Wordpress, PollDaddy ...)

+ utiliser la méthode agile (scrum)



A titre plus personnel, je suis passionné de course à pied (marathon, semi, 10km, trail ...)



Mes compétences :

Web

Internet

Redmine

Adobe Dreamweaver

Beampulse

Webmaster

Polldaddy

Rally

Google analytics

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop CS5

Magento

SEO

Xiti

WordPress

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

Internet Support

HTML5

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Management

AB Testing