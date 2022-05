Bonjour,



Je m'appelle Yorann ROUX

J'ai vécu plus de 3 ans à New York où j’exerçais le métier de Radiochimiste Clinique

Je viens de rentrer en France, à Montpellier et donc je suis à l'écoute d'éventuelles propositions.

Je suis issu d'un Master en contrôle et analyses chimiques.

Vous pouvez lire mon parcours ci dessous.



Pour me contacter: yorann.roux@laposte.net



Yorann ROUX



Mes compétences :

Spectrométrie

Chromatographie liquide

ICP

Chromatographie gazeuse

Immunoreactivite

Teamwork

Production de radioisotopes

Radiochimie