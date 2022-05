Yordan Roger GAILLARD

Expert AIX depuis plus de vingt ans.

Virtualisation, VIO, IVM, lames et high-end.

Mise en place du matériel, configuration logicielle, mise en place de la virtualisation, création des partitions, installation de l'OS et configuraiton IP. Support aux N3, support aux utilisateurs, diagnostics, gestion des incidents, interface avec le constructeur, gestion des change.

Disponible.



Mes compétences :

Vmware Linux

RDBMS

Oracle 9i

Oracle 8i

Oracle 10G

Microsoft Windows

HACMP

AIX UNIX

Virtualisation

Power6

Power7

PureFlex

UNIX

Oracle

TCP/IP

PC Hardware

Oracle 8

Oracle 7

EMC Symmetrix

Chassis

Benchmarking

Oracle Real Application Clusters

Oracle 6

Oracle 11g

Network File System

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Mandriva

Linux Red Hat

Linux Mandrake

Ingres

Informix

IP

IBM Hardware

EMC2

Capacity planning

CLARiiON

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional