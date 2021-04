Yordi VAN MAREN

Activités de services aux entreprises et aux particuliers, prestations techniques, études et conseil, le conseil en gestion et financier.



Gestion dhébergement ou dhébergement touristique.



Hôtellerie de Plein Air & Gestion Locatives / Audits / Recrutement / Formation / Restauration / Bar / Montagne (Moniteur de ski).



Langues parlées; Néerlandais, Français, Anglais ainsi que l'Allemand.



Depuis plus de dix ans dans le Tourisme, chez Sunélia, Yelloh Village, Village Center, Campeole, Tohapi & Yelloh en Camargue, j'ai eu la chance d'approfondir mes connaissances professionnelles au sein de plusieurs établissements haut de gamme*****