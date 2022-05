Yorganciyan VARTAN

Votre machine à affranchir n'est plus une fatalité !



L'Atelier du courrier vous propose une solution économique pour vos affranchissements.



En quelques mots :



Le concept de notre entreprise est unique en France et permet à nos clients de réduire leur facture postale via la mutualisation et le tri de courriers par nos services.

Nos clients peuvent ainsi bénéficier d'économies allant de 10 à 30 % sur le timbre.

Une philosophie gagnant-gagnant puisque nous ne nous rémunérons que sur l'économie que nous faisons faire à notre clientèle.



Par ailleurs, nous créons de l'emploi dans le domaine du handicap car nous sommes en cours d'homologation pour devenir entreprise adaptée.

Notre entreprise a pour vocation l'aspect social et la création de postes et de formations diplômantes dans le secteur du handicap qui en souffre cruellement.



En complément de l’éventuelle suppression de vos machines à affranchir, de la collecte postale ( que nous vous offrons ) et des consommables ; vous pourriez bénéficier d'une économie supplémentaire en fin d'année avec la baisse de la contribution à la taxe AGEFIPH.



Nous revendiquons un travail manuel de grande qualité qui vient comme un contre-pied, défier la

mécanisation et la productivité à outrance proposée par les différents acteurs du secteur.



Un retour au travail bienfait prônant une réflexion sociale importante.



Pour le tarif du timbre, L’ATELIER DU COURRIER s’occupe de tout !



