Yorich NWAGAYA-AWOMPONGOUE

Je suis actuellement consultant AGAP2 en poste chez TECHNIP pour le projet YAMAL ou je suis en charge des étude de détection Feu et Gaz. J'ai été par ailleurs, chargé de mission QSE et Risques Industriels de février 2009 à juillet 2012 pour le compte d'EDF au Centre d'Exploitation des Turbines à Combustion d'Ile-de-France (CETAC).



Je suis Titulaire d'un diplôme d'ingénieur environnement de l'Institut Supérieur de l'Environnement d'Elancourt (France) et d'un mastère spécialisé en Qualité Sécurité Environnement option Risques Industriels de l'EISTI-TASQ du pôle universitaire Leonard de Vinci de La Défense à Paris.



Mes compétences :

ICPE Energie

SSE

Risques industriels

Risques majeurs

Management QSE