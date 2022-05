Yorick BERGER

Docteur en Pharmacie, diplômé d'un master en marketing & management spécialisé dans les industries de la Santé.



10 ans d'expérience en marketing opérationnel et stratégique pour des laboratoires pharmaceutiques français indépendants : postes France et International.

Spécialisé dans le positionnement d’identité de marque et la rationalisation de portefeuilles produits.



Aujourd’hui responsable de l’Agence de communication NEChealth (Numéric Emontional Communication for health) : première agence de communication Santé qui cible l’intérêt du patient et qui développe des outils interactifs de formation et d’éducation thérapeutique.

Cette agence s’appuie sur les nouvelles directives gouvernementales de Santé développée s dans la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire)





Mise en place de solutions techniques avec des partenaires experts :



Barejo : agence de production transmedias

Mediatouch : plateforme de pilotage numérique

Animatik : studio holographique



www.nechealth.fr



Mes compétences :

Combatif

Investi

Réactif

Santé

Satisfaction client