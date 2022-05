Yorick CANNIERE

Dix années d'expériences professionnelles m'ont amené à occuper différents poste en PRODUCTION.

Durant ces années, j'ai acquis de solides compétences en management d'équipes de production. J'ai travaillé sur de nombreux projets pour améliorer la performance de l'atelier en Qualité, Couts et Délais sur des productions de petites et moyennes séries.

L'analyse des causes des gaspillages et la volonté de s'améliorer en continue, sont pour moi les facteurs importants pour progresser.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Lean

Lean manufacturing

Manufacturing

Production

Responsable de production