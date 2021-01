Patrice MOURRE

Dernière mise à jour du profil : 02/08/2020



Actuellement en activité, je suis polyvalent, curieux , dynamique , passionné, autodidacte, motivé et ayant un sens aigu des relations humaines.



J'aime communiquer et découvrir les gens que cela soit dans ma vie professionnelle ou extra-professionnelle.



Autonome, diplomate et "humain" , j'ai obtenu de bons résultats en management et j'aime autant travailler en "solo" qu'en équipe.



Mes diverses expériences m'ont amené dans des services méthodes , gestion de la production, production , logistique réception/expédition/ gestion de stocks, Développement/Industrialisation et Robotique.

Ceci dans des industries telles que l'électronique, la sous traitance automobile, le matériel médical et la prothèse et aussi dans un organisme de formation.



Dans des missions de production, organisationnelles, de formation, de gestion de la production, de ré-organisation et pilotage d'un service, d'industrialisation et gestion de projets.



Des conseils ou autres besoins, n'hésitez pas à me contacter ....



Mes compétences :

Industrialisation Méthode

Management

Gestion de production

Qualité et audit

Gestion de projets

Technique

Communication

Injection plastique

Gestion de projet

Robotique

Innovation