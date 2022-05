Yorick FRATTINI

Je suis infographiste 3D issu des formations Infographie multimedia 3D et VFX Visual Effects pendant lesquelles j’ai pu perfectionner mes compétences et savoir-faire sur les outils essentiels pour la création graphique : Maya, 3Dsmax, Zbrush, After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator.



Je travaille essentiellement dans le domaine de l’image de synthèse : du jeu vidéo au film d'animation.

Je développe des projets créatifs, personnels et professionnels qui enrichissent d’autant plus mon panel d’actions.



J’ai créé ce profil dans le but de me créer de nouvelles opportunités professionnelles et d’élargir mon réseau.



Compétence logiciel:



Maya

3dsmax

Vray

Mental ray

Zbrush

Unity 3D

Photoshop

Illustrator

After Effects

Premiere



Mes compétences :

After effects

Animation

Compositing

Création

Design

Digital

Infographie

lighting

Maya

Mental ray

Modélisation

Motion

Motion Graphic

Premiere

Rendering

Rigging

Sculpture

Skinning

texturing

Webdesign

Zbrush